Auto | Meloni ' aperta breccia in muro dogmatismo green'

Il governo Meloni si impegna a promuovere un percorso di decarbonizzazione equilibrato, cercando di conciliare sostenibilità ambientale e competitività industriale. In un contesto di crescente attenzione alle politiche green, l’obiettivo è superare il dogmatismo e favorire un approccio più aperto e pratico alle sfide climatiche e industriali.

© Iltempo.it - Auto: Meloni, 'aperta breccia in muro dogmatismo green' Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Da subito, questo Governo si è impegnato, senza sosta, per garantire che il percorso di decarbonizzazione fosse sostenibile per le imprese e per la società, e per evitare che la neutralità climatica andasse a scapito della competitività, portando alla deindustrializzazione de facto del nostro continente. L'approccio italiano continua a fondarsi sul principio di neutralità tecnologica e su una visione pragmatica. Posizioni che cominciano a farsi spazio, a partire dalle proposte presentate ieri dalla Commissione europea nell'ambito del nuovo 'pacchetto automotive', fortemente richiesto dall'Italia.

Meno sicurezza in auto e più buche da schivare. Sotto l'albero di Natale del Governo di Giorgia Meloni arriva anche un taglio di due miliardi alle strade provinciali. Evviva! Per sapere cos'altro ci regalerà la legge di bilancio in fase di approvazione non perde - facebook.com facebook

Urso: Revisione Ue su norme auto sia radicale ed efficace, si basi su indicazioni di Meloni-Merz x.com

