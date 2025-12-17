Auto | Meloni ' aperta breccia in muro dogmatismo green'

Il governo Meloni si impegna a promuovere un percorso di decarbonizzazione equilibrato, cercando di conciliare sostenibilità ambientale e competitività industriale. In un contesto di crescente attenzione alle politiche green, l’obiettivo è superare il dogmatismo e favorire un approccio più aperto e pratico alle sfide climatiche e industriali.

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Da subito, questo Governo si è impegnato, senza sosta, per garantire che il percorso di decarbonizzazione fosse sostenibile per le imprese e per la società, e per evitare che la neutralità climatica andasse a scapito della competitività, portando alla deindustrializzazione de facto del nostro continente. L'approccio italiano continua a fondarsi sul principio di neutralità tecnologica e su una visione pragmatica. Posizioni che cominciano a farsi spazio, a partire dalle proposte presentate ieri dalla Commissione europea nell'ambito del nuovo 'pacchetto automotive', fortemente richiesto dall'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

