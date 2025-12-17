Auto l’Ue rivede lo stop ai motori termici | benzina e diesel non spariscono del tutto dal 2035

L’Unione Europea rivede le norme sul divieto di vendita di auto a motore termico nel 2035, introducendo maggiore flessibilità per benzina e diesel. Sebbene il percorso verso la mobilità a zero emissioni resti centrale, questa modifica punta a favorire un equilibrio tra innovazione e sostenibilità nel settore automobilistico europeo.

Il futuro resta elettrico, ma con più flessibilità. L'obiettivo di lungo periodo non cambia: la mobilità europea dovrà diventare a zero emissioni. Tuttavia, il divieto totale dei motori a combustione dal 2035 non sarà più assoluto. Con una svolta significativa, l'Unione europea ha deciso di ammorbidire lo stop a benzina e diesel, introducendo criteri più flessibili per l'industria automobilistica. Dal 2035, le case automobilistiche dovranno garantire una riduzione del 90% delle emissioni di CO? allo scarico, mentre il restante 10% potrà essere compensato attraverso meccanismi alternativi, come l'utilizzo di acciaio verde prodotto nell'Ue, biocarburanti ed e-fuel, soluzioni sostenute in particolare da Italia e Germania.

