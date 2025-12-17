Auto Guidesi | Per salvare il settore serve tanto altro

Guidesi sottolinea che, nonostante alcuni progressi, è necessario molto altro per salvare il settore dell'automotive. La situazione richiede interventi concreti e approfondimenti sui dettagli tecnici, per garantire una ripresa efficace e sostenibile.

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - "Sembra un passo avanti, che dovrà essere verificato nei documenti tecnici. Anche qualora le prime impressioni fossero confermate, per noi non sarebbe comunque sufficiente: servirà molto altro. L'apertura che oggi arriva da Bruxelles è frutto di un lavoro intensissimo e impegnativo che è partito nel 2022, con l'obiettivo di scongiurare un suicidio industriale determinato da regole assurde e sbagliate". Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e presidente dell'Automotive Regions Alliance, Guido Guidesi, in merito alla revoca, da parte della Commissione europea, del divieto di vendita dei veicoli a benzina e diesel dal 2035. 🔗 Leggi su Iltempo.it

