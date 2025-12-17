Auto d’epoca youngtimer e solidarietà con la Croce Rossa | sul Facsal arriva Natale su Ruote

Il 20 dicembre, sul Pubblico Passeggio di Piacenza, si svolgerà

Sabato 20 dicembre, sul Pubblico Passeggio di Piacenza, si terrà Natale su Ruote, un evento aperto al pubblico che unisce la passione per i veicoli d’epoca e youngtimer allo spirito solidale del periodo natalizio.L’iniziativa si svolgerà dalle ore 14,30 alle 17,30, con arrivo delle vetture. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

