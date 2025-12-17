Auto contro muro Bimba di 2 anni portata al Meyer

Un incidente si è verificato lunedì sera intorno alle 20.30 alla rotatoria La Baccanella, ad Avane, frazione di Vecchiano, coinvolgendo un'auto e un muro. Una bambina di 2 anni è rimasta ferita gravemente e è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Un incidente si è verificato lunedì sera intorno alle 20.30 alla rotatoria La Baccanella, ad Avane, frazione di Vecchiano, coinvolgendo un'auto e un muro. Una bambina di 2 anni è rimasta ferita gravemente e è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La Bmw guidata da un giovane - la dinamica la stanno ricostruendo gli agenti della polizia stradale - è finita contro il muro di cinta di un'abitazione. L'uomo alla guida non sarebbe rimasto ferito gravemente, mentre la donna accanto incinta, è stata condotta in ospedale. Con loro, c'era anche una bambina di due anni che è stata soccorsa e trasportata con Pegaso del 118 all' ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto, si sono susseguiti più mezzi di soccorso.

