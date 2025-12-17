Auto Bruxelles fa marcia indietro Niente stop ai motori termici nel 2035
Bruxelles ha deciso di rivedere la sua posizione sui motori termici, rinviando l'obiettivo di eliminarli entro il 2035. Dopo un periodo di forti pressioni, l'Europa sembra orientata a modificare le sue politiche ambientali, lasciando aperta la possibilità di continuare l'uso di veicoli a combustione interna oltre la data stabilita inizialmente.
L’Europa frena, cambia corsia e rivede la rotta. Lo stop totale ai motori termici dal 2035, simbolo del Green Deal più ideologico, viene archiviato. Al suo posto arriva una soluzione più pragmatica, figlia di un anno di pressioni industriali, crisi produttive e negoziati politici serrati. La revisione del regolamento sulle emissioni presentata ieri dalla Commissione Ue segna un dietrofront netto: dal 2035 i costruttori non dovranno più azzerare le emissioni allo scarico, ma ridurle del 90% rispetto ai livelli del 2021. Il restante 10% potrà essere compensato attraverso crediti ambientali. Una svolta che riapre il mercato post-2035 a motori termici, ibridi plug-in, mild hybrid e veicoli con range extender, oltre all’elettrico puro e all’idrogeno. Quotidiano.net
