Assogasliquidi-Federchimica accoglie positivamente l'anticipazione della Commissione UE sulla revisione delle norme sulle emissioni dei veicoli, ritenendo che i limiti troppo stringenti potrebbero ostacolare l'apertura a motori termici e biocarburanti, favorendo una transizione energetica più pragmatica e flessibile.

© Iltempo.it - Auto, Assogasliquidi: "Limiti possono vanificare apertura a motore termico e biocarburanti"

Roma, 16 dice. - (Adnkronos) - Assogasliquidi-Federchimica "apprezza lo sforzo" della Commissione UE per anticipare la revisione dei regolamenti sulle emissioni dei veicoli leggeri e pesanti con l'obiettivo di garantire maggiore pragmaticità alla transizione energetica della mobilità e definisce "sicuramente positivo" l'approccio adottato che consente di rivedere i target al 2040. Tuttavia, si sottolinea, dalla conferenza stampa e dalla nota diffusa dalla Commissione "apprendiamo che a partire dal 2035 le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni allo scarico del 90% per i veicoli leggeri mentre le restanti emissioni del 10 % dovranno essere compensate mediante l'uso di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o da carburanti elettronici e biocarburanti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

