Auto a benzina l’Ue cambia le regole | fino a quando si potranno comprare

L'Unione Europea ha annunciato le nuove normative che riguardano le auto a benzina, introducendo un pacchetto di riforme per il settore automotive. Queste misure stabiliscono i limiti temporali per l'acquisto e la vendita di veicoli a combustione interna, segnando un passo importante verso la transizione verso veicoli più sostenibili e a basso impatto ambientale.

L'Unione europea ha comunicato ufficialmente le misure incluse nel nuovo pacchetto di riforme per il settore automotive. La modifica centrale è quella alle regole sulle emissioni per il 2035, che abolisce il divieto di vendere auto con motori a combustione, fissando la riduzione della CO2 prodotta durante la marcia al 90% invece che al 100%. Altre norme riguardano più flessibilità per le emissioni dei furgoni e dei mezzi pesanti, una nuova categoria di piccole auto elettriche, un programma di prestiti a tasso zero per le imprese che producono batterie in Europa e un pacchetto di semplificazione della burocrazia che farà risparmiare 706 milioni all'anno.

