Autismo | un nuovo modello regionale per l’inclusione reale

La regione Calabria si impegna a sviluppare un modello regionale di inclusione reale per le persone con autismo, ponendo al centro ascolto e collaborazione. Coinvolgendo famiglie, associazioni e professionisti, si punta a creare strategie efficaci, eque e sostenibili, capaci di rispondere ai bisogni concreti di chi vive quotidianamente questa sfida. Un passo importante verso un’attenzione autentica e condivisa.

La regione Calabria punta a un piano equo e sostenibile caratterizzato dall' ascolto di chi vive e conosce ogni giorno le sfide delle persone con autismo; famiglie, associazioni e professionisti saranno protagonisti nella definizione di strategie che rispondano concretamente ai bisogni reali.

