Australia strage Bondi Beach | i funerali del rabbino Eli Schlanger

A Sydney, centinaia di persone si sono raccolte per i funerali di Eli Schlanger, vittima della tragica sparatoria a Bondi Beach. L’evento ha segnato un momento di lutto collettivo per l’Australia, in un contesto di forte preoccupazione per la sicurezza ebraica nel paese.

Centinaia di persone si sono riunite Sydney per dare inizio ai funerali delle vittime della strage antisemita in cui uomini armati hanno preso di mira ebrei durante le celebrazioni di Hanukkah. Il primo a essere ricordato è stato Eli Schlanger, 41 anni, marito e padre di cinque figli, rabbino assistente della Chabad-Lubavitch di Bondi e organizzatore dell’evento ‘Chanukah by the Sea’, teatro dell’attacco. Nato a Londra, Schlanger svolgeva anche il ruolo di cappellano nelle carceri del Nuovo Galles del Sud e in un ospedale di Sydney. “Dopo quello che è successo, il mio più grande rimpianto è stato non dire a Eli più spesso quanto lo amiamo, quanto lo amo io, quanto apprezziamo tutto ciò che fa e quanto siamo orgogliosi di lui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

