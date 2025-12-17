Australia | l' autore del massacro di Bondi accusato di terrorismo

Naveed Akram, responsabile dell'attacco durante un evento ebraico a Bondi Beach, Sydney, è stato incriminato dalla polizia australiana per 59 reati, tra cui terrorismo. L'episodio ha scosso l'Australia, portando all'apertura di un'indagine ufficiale sull'accaduto.

Canberra, 17 dic. (Adnkronos) - La polizia australiana ha dichiarato di aver incriminato Naveed Akram, accusato di aver aperto il fuoco durante un evento ebraico sulla Bondi Beach di Sydney, di 59 reati, tra cui terrorismo. L'attacco di domenica durante la celebrazione dell'Hanukkah ha ucciso 15 persone e ne ha ferite decine. Akram, 24 anni, gravemente ferito e risvegliatosi ieri dal coma, ha compiuto l'attacco insieme al padre, Sajid, ucciso sul posto. Akram rifiuta di essere interrogato dagli investigatori, riporta il Sydney Morning Herald. Iltempo.it

