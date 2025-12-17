Australia koala perde l' orientamento e sale sull' autobus | catturato e rimesso in libertà

Un affascinante incontro tra natura e città: un koala smarrito ha deciso di salire su un autobus a Brisbane, attirando l’attenzione dei passanti. Dopo un intervento tempestivo, l’animale è stato catturato con cura e rimesso in libertà, sottolineando l’importanza di rispettare e proteggere la fauna selvatica. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere un equilibrio tra habitat naturale e vita urbana.

© Lapresse.it - Australia, koala perde l'orientamento e sale sull'autobus: catturato e rimesso in libertà Un koala è stato salvato e rimesso in libertà dopo essere stato visto su un autobus nella città australiana di Brisbane. Il filmato girato da Koala Rescue Brisbane South ha mostrato il marsupiale, di nome Peri, appeso ad un palo all'interno del veicolo. L'organizzazione ha detto che l'animale era stato avvistato in precedenza mentre schivava il traffico su una strada vicina, prima di arrampicarsi su un palo della luce esterno. Un autista dell'autobus ha poi recuperato l'animale, lo ha spostato sull'autobus e ha chiamato Koala Rescue Brisbane South. Il personale della fauna selvatica dell'organizzazione ha poi rilasciato l'animale nativo in una vicina riserva naturale il giorno successivo.

