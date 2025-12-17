Australia koala perde l' orientamento e sale sull' autobus | catturato e rimesso in libertà

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un affascinante incontro tra natura e città: un koala smarrito ha deciso di salire su un autobus a Brisbane, attirando l’attenzione dei passanti. Dopo un intervento tempestivo, l’animale è stato catturato con cura e rimesso in libertà, sottolineando l’importanza di rispettare e proteggere la fauna selvatica. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere un equilibrio tra habitat naturale e vita urbana.

australia koala perde l orientamento e sale sull autobus catturato e rimesso in libert224

© Lapresse.it - Australia, koala perde l'orientamento e sale sull'autobus: catturato e rimesso in libertà

Un koala è stato salvato e rimesso in libertà dopo essere stato visto su un autobus nella città australiana di Brisbane. Il filmato girato da Koala Rescue Brisbane South ha mostrato il marsupiale, di nome Peri, appeso ad un palo all’interno del veicolo. L’organizzazione ha detto che l’animale era stato avvistato in precedenza mentre schivava il traffico su una strada vicina, prima di arrampicarsi su un palo della luce esterno. Un autista dell’autobus ha poi recuperato l’animale, lo ha spostato sull’autobus e ha chiamato Koala Rescue Brisbane South. Il personale della fauna selvatica dell’organizzazione ha poi rilasciato l’animale nativo in una vicina riserva naturale il giorno successivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Puccio non sterza più e ora sale sull’autobus, l'iconica scritta diventa uno spot: "Con tutti i cappottamenti che ci sono...". FOTO

Leggi anche: La paura sale sull’autobus. In 10 giorni 4 aggressioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Koala Saves Man from Cliff Collapse A Heroic Rescue in Australia ytshorts australia koala

Video Koala Saves Man from Cliff Collapse A Heroic Rescue in Australia ytshorts australia koala

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.