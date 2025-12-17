Auguri a Francesco Alvino che consegue la laurea in Interior Design

Congratulazioni a Francesco Alvino per il brillante traguardo! Oggi a Napoli ha conseguito con successo la laurea in Interior Design, raggiungendo il massimo dei voti. Un risultato che testimonia impegno e passione per il suo percorso. Auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e nuove sfide nel mondo dell’interior design!

Avellino - Francesco Alvino ha conseguito questo pomeriggio a Napoli la laurea in Interior Design, ottenendo la votazione di 110.Congratulazioni e sostegno familiareIl traguardo accademico è stato raggiunto al termine del percorso di studi svolto nel capoluogo campano. Alvino ha ricevuto le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Mudec, Escher fra arte e scienza . Dagli ex libris ai biglietti di auguri. Fu attratto anche dal design

Leggi anche: Interior Design e Psicologia: dal Decluttering alla Crescita Personale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Auguri buona Pasquetta 2025/ Immagini e frase auguri “speciale” di Papa Francesco - Per chi ancora non avesse mandato frasi di auguri buona Pasquetta 2025, vi proponiamo immagini e una frase di Papa Francesco morto oggi. ilsussidiario.net

Auguri San Francesco Saverio oggi, 3 dicembre 2025/ Frasi e immagini per i vostri messaggi WhatsApp - Auguri San Francesco Saverio da inviare oggi: consigli sulle frasi, le citazioni, le preghiere e i messaggi da usare nei vostri messaggi Tra le figure ecclesiastiche più importanti e rinomate in terra ... ilsussidiario.net

Auguri Francesco. Ovunque tu sia! - facebook.com facebook