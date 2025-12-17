Mercoledì 17 dicembre, alle ore 13, la Commissione Cultura della Camera terrà audizioni sulla valorizzazione della canzone napoletana classica, in occasione del centenario di Ennio Morricone. L'incontro vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali per approfondire il patrimonio musicale napoletano e il contributo di Morricone alla musica italiana.

© Lopinionista.it - Audizioni su canzone napoletana e centenario di Ennio Morricone

Walter Veltroni – foto di Alessandra Fuccillo ROMA – Mercoledì 17 dicembre, alle ore 13, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito della discussione della risoluzione sulla valorizzazione della canzone napoletana classica svolge le seguenti audizioni: – Leandro Ventura, direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura – rappresentanti della Fondazione Bideri- rappresentanti del Conservatorio di S. Pietro a Majella di Napoli – rappresentanti dell’Associazione Informazione Giovani Europa (A.I.G.E.)- Mario Maglione, cantante e musicista Al termine, nell’ambito della discussione della risoluzione sulla celebrazione del centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone: – Maria Travia Morricone, fondatrice e presidente onorario della Fondazione Ennio Morricone ETS – Walter Veltroni, presidente della Fondazione Ennio Morricone ETS – Giuseppe Tornatore, regista e sceneggiatore, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ennio Morricone ETS – Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ennio Morricone ETS. Lopinionista.it

Leggi anche: Napoli Canta: omaggio scenico alla canzone classica napoletana al Politeama

Leggi anche: All’Archivio di Stato di Napoli arriva il tour “Ennio Morricone, Inseguendo quel suono”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Io, Domenico e tu - riconoscimento a Modugno

Area Sanremo 2025, Mazzariello e il trio composto da Soniko, Blind & El Ma parteciperanno al prossimo Festival della canzone italiana Si sono concluse le audizioni di Area Sanremo 2025, sul sito areasanremo.it sono stati svelati i nomi dei dieci vincitori di q - facebook.com facebook