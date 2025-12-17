Attentato a Sigfrido Ranucci l' ordigno era composto da gelatina cava e polvere pirica

Il 16 ottobre a Pomezia, davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, è esploso un ordigno composto da gelatina cava e polvere pirica. L'attentato ha destato grande preoccupazione e indagini sono in corso per chiarire i responsabili e le motivazioni di questo atto intimidatorio.

Polvere pirica e gelatina da cava: così sarebbe stato composto l’ordigno esploso davanti casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre a Campo Ascolano, a Pomezia.Le analisi sulla bombaIl dato emerge dai risultati delle analisi effettuate sui resti dell’ordigno che era stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

