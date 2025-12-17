Attentato a Sigfrido Ranucci l' ordigno era composto da gelatina cava e polvere pirica

Il 16 ottobre a Pomezia, davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, è esploso un ordigno composto da gelatina cava e polvere pirica. L'attentato ha destato grande preoccupazione e indagini sono in corso per chiarire i responsabili e le motivazioni di questo atto intimidatorio.

Polvere pirica e gelatina da cava: così sarebbe stato composto l'ordigno esploso davanti casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre a Campo Ascolano, a Pomezia.Le analisi sulla bombaIl dato emerge dai risultati delle analisi effettuate sui resti dell'ordigno che era stato. Attentato a Ranucci, la bomba era composta da gelatina cava e polvere pirica Attentato a Sigfrido Ranucci, esploso ordigno sotto casa del giornalista di Report Attentato a Sigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto - Vita in Diretta 17102025 Attentato Ranucci, concluse le indagini sulla bomba: l'ombra della criminalità organizzata dietro l'ordigno - Continuano le indagini sull'esplosione della bomba davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci: ecco cosa conteneva l'ordigno

Ranucci, l’attentato: il dettaglio sulla bomba di gelatina da cava e polvere pirica - Sono arrivati gli esiti sugli accertamenti sull'ordigno esplosivo usato per l'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. newsmondo.it

L’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci ha scosso l’Italia. Una bomba davanti alla sua casa ha distrutto l’auto della sua famiglia. Le indagini rivelano collegamenti con la criminalità organizzata. Un atto che ha messo in pericolo la vita di Ranucci e dell - facebook.com facebook

