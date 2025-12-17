Attacco in diretta arriva la bastonata a Theo Hernandez

Dopo aver lasciato il Milan per trasferirsi in Arabia Saudita, Theo Hernandez ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio. La sua scelta ha suscitato reazioni contrastanti e, recentemente, è stato protagonista di un attacco in diretta che ha suscitato polemiche e discussioni tra tifosi e esperti.

© Tvplay.it - Attacco in diretta, arriva la bastonata a Theo Hernandez Salutato il Milan durante la scorsa estate per trasferirsi in Arabia Saudita, Theo Hernandez si è allontanato dal calcio europeo e finendo nel mirino della critica. Ex terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez è stato al centro dei discorsi della diretta di TvPlay con il francese che è stato criticato fortemente da Matteo Fantozzi in live. Polemica su Theo Hernandez (Ansa Foto) – tvplay.it L’esterno transalpino ha detto sì all’Al-Hilal durante la scorsa estate salutando il Milan dopo sei anni passati in rossonero con Massimiliano Allegri che, nonostante l’acquisto di Estupinan, ha deciso di puntare sul giovane esterno classe 2005 per la fascia sinistra della squadra. 🔗 Leggi su Tvplay.it Leggi anche: Conte, la frase su Lucca è inaspettata: arriva l’attacco in diretta su Sky Leggi anche: LIVE Berrettini-Munar 3-2, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: arriva il break per l’azzurro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il bidello antonio si infuria e picchia un ragazzo minorenne Pressing Orsini su un possibile conflitto di interessi. Arriva la replica della diretta interessata - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.