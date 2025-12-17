atp next gen finals 2025 jodar sorprende tien landaluce sconfitto bene blockx e basavareddy

A Jeddah prende vita l’edizione 2025 delle ATP Next Gen Finals, con sorprese e prestazioni sorprendenti. Jodar stupisce Tien, mentre Landaluce cade sotto i colpi degli avversari. Buona performance di Blockx e Basavareddy, protagonista di una vittoria inattesa contro la terza testa di serie. La competizione promette emozioni fin dai primi turni, confermando il fascino di un torneo dedicato ai giovani talenti del tennis mondiale.

Si è alzato il sipario a Jeddah (Arabia Saudita) sulle ATP Next Gen Finals 2025. Nella prima sfida di giornata l’americano Nishesh Basavareddy ha sconfitto contro pronostico il croato Dino Prizmic, terza testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-2 4-3 3-4 4-2 in quasi due ore di gioco. Sempre nello stesso girone il belga Alexander Blockx ha centrato la prima vittoria del suo torneo. Il numero 116 del mondo, testa di serie numero due, ha superato in quattro set il tedesco Justin Engel per 3-4 4-2 4-2 4-2. Nel gruppo A c’è stata la clamorosa sorpresa della sconfitta di Learner Tien. L’americano, principale favorito per la vittoria finale del torneo, è stato battuto in rimonta dallo spagnolo Rafael Jordar, numero 168 della classifica mondiale, in cinque set per 1-4 4-3 1-4 4-2 4-3, vincendo il tie-break decisivo per 7-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

