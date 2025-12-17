Atletico Ascoli Nonni | Partite mai scontate

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atletico Ascoli ottiene il quarto risultato utile consecutivo, consolidando la propria posizione in campionato. Nonostante le difficoltà incontrate contro il fanalino di coda Sammaurese, la squadra di mister Seccardini riesce a portare a casa i tre punti, confermando l'importanza di affrontare ogni partita con determinazione e attenzione, come sottolineato dal commento di Nonni.

atletico ascoli nonni partite mai scontate

© Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, Nonni: "Partite mai scontate"

Quarto risultato utile consecutivo e terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Non è stato facile per l’ Atletico Ascoli battere il fanalino di coda Sammaurese, ma la compagine di mister Simone Seccardini alla fine ha portato a casa i tre punti che servivano. I bianconeri stanno cercando di dare continuità ai risultati e con questo successo proseguono la rimonta verso la zona playoff in attesa dell’ultima giornata del girone di andata. In un turno in cui è tornata a vincere la capolista Ostiamare (1-0 a Termoli), sempre seguita dal Teramo, vittorioso a Recanati, e dall’Ancona che ha vinto (2-0) il big-match contro L’Aquila, dietro c’è ancora il Notaresco di Mister Roberto Vagnoni (1-0 a San Marino) ad occupare l’ultima posizione per i playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Nonni carica l’Atletico Ascoli: "Diamo il massimo"

Leggi anche: Serie D, Ancona-San Marino 0-0: dorici a caccia del tris dopo le vittorie con Termoli e Atletico Ascoli | LA DIRETTA

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CROASC Mister Sottil Post gara

Video CROASC Mister Sottil Post gara

atletico ascoli nonni partiteAtletico Ascoli, Nonni: "Partite mai scontate" - Quarto risultato utile consecutivo e terza vittoria nelle ultime quattro giornate. msn.com

atletico ascoli nonni partiteAtletico Ascoli-Sammaurese 3-2, Seccardini: “Tre punti fondamentali”. Nonni: “Partite mai scontate” - Il calciatore: "Il gruppo sta crescendo, guardiamo avanti con grande fiducia" ... picenooggi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.