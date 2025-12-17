Atletico Ascoli Nonni | Partite mai scontate

L'Atletico Ascoli ottiene il quarto risultato utile consecutivo, consolidando la propria posizione in campionato. Nonostante le difficoltà incontrate contro il fanalino di coda Sammaurese, la squadra di mister Seccardini riesce a portare a casa i tre punti, confermando l'importanza di affrontare ogni partita con determinazione e attenzione, come sottolineato dal commento di Nonni.

Quarto risultato utile consecutivo e terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Non è stato facile per l’ Atletico Ascoli battere il fanalino di coda Sammaurese, ma la compagine di mister Simone Seccardini alla fine ha portato a casa i tre punti che servivano. I bianconeri stanno cercando di dare continuità ai risultati e con questo successo proseguono la rimonta verso la zona playoff in attesa dell’ultima giornata del girone di andata. In un turno in cui è tornata a vincere la capolista Ostiamare (1-0 a Termoli), sempre seguita dal Teramo, vittorioso a Recanati, e dall’Ancona che ha vinto (2-0) il big-match contro L’Aquila, dietro c’è ancora il Notaresco di Mister Roberto Vagnoni (1-0 a San Marino) ad occupare l’ultima posizione per i playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

