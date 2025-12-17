atalanta samardzic piace alla lazio sostituto top in serie a

Lazio e Atalanta si contendono Lazar Samardzic, centrocampista serbo di grande talento. I biancocelesti pianificano il mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo, con Sarri che vede nel fantasista un elemento chiave. Intanto, i nerazzurri già pensano a un eventuale sostituto, preparando il terreno per un possibile addio che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A.

A gennaio i capitolini possono tornare a fare mercato: Sarri vuole il fantasista serbo e i nerazzurri sanno già con chi rimpiazzarlo L’avventura di Lazar Samardzic con la maglia dell’ Atalanta potrebbe essere giunta al capolinea. Dalla scorsa stagione con Gasperini in panchina a quella attuale prima sotto la gestione Juric e adesso con Palladino alla guida tecnica, il fantasista serbo non è mai riuscito a imporsi. Qualche apparizione da titolare in mezzo a tante panchine. Il suo futuro potrebbe essere comunque ancora in Serie A. Lazar Samardzic (foto Ansa) – Calciomercato.it Sull’ex Udinese, infatti, ha messo gli occhi la Lazio che a gennaio potrà tornare a fare mercato dopo che la scorsa estate c’era stato il blocco per il club capitolino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

