Atalanta Inter un top di Palladino salterà il match | 3 settimane di stop

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta e della nazionale albanese, si infortuna durante la partita contro il Cagliari e resterà fuori dal campo per circa tre settimane. L'assenza di Djimsiti influenzerà la formazione nerazzurra nelle prossime partite, inclusa quella contro l'Inter.

Atalanta Inter. Berat Djimsiti, difensore dell’ Atalanta e della nazionale albanese, dovrà fermarsi per circa tre settimane a causa di un infortunio rimediato sabato scorso durante la partita di campionato contro il Cagliari. L’uscita dal campo è avvenuta all’inizio del secondo tempo, e gli esami strumentali hanno confermato una lesione fasciale di primo grado al muscolo bicipite femorale destro. La società bergamasca ha già programmato il periodo di recupero, che vedrà Djimsiti impegnato in terapie specifiche e sedute di riabilitazione per tornare in campo al massimo della condizione. L’infortunio, seppur non gravissimo, costringerà il giocatore a saltare alcune partite importanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

