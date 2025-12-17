In vista della prossima sfida tra Atalanta e Inter, i nerazzurri dovranno fare i conti con l'assenza di un protagonista chiave, colpito da un infortunio rilevante. La squadra si prepara a affrontare la partita senza uno dei suoi elementi più importanti, con ripercussioni sulla strategia e sull’andamento dell’incontro.

© Internews24.com - Atalanta Inter perde un grande protagonista per infortunio: ecco chi è

Inter News 24 Nel prossimo Atalanta Inter mancherà un protagonista assoluto a causa di un infortunio piuttosto importante. Vediamo di chi stiamo parlando. Brutte notizie per la difesa della Dea in vista dell’ultimo scorcio del 2025. Berat Djimsiti, l’esperto difensore centrale albanese noto per la sua affidabilità tattica, non potrà prendere parte alla sfida contro l’ Inter in programma il prossimo 28 dicembre. Gli esami strumentali hanno infatti confermato una lesione fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. LE ULTIME SULL’INTER L’allenatore dei bergamaschi, il giovane tecnico campano Raffaele Palladino, dovrà fare a meno del suo pilastro difensivo sia per la gara contro il Genoa che per il delicato scontro diretto con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

Champions League, l’Atalanta batte il Chelsea 2-1. L’Inter perde contro il Liverpool: 0-1; Champions: l'Atalanta stende il Chelsea e fa la storia, l'Inter perde su rigore con il Liverpool. Stasera Napoli e Juve devono vincere; Champions, Atalanta-Chelsea 2-1 e Inter-Liverpool 0-1 - Rivivi le partite; Champions League: italiane contente a metà: vincono Juve e Atalanta. Inter e Napoli cadono contro Liverpool e Benfica.

