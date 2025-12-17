Assume cocaina nel pub | il titolare lo pesta e lo manda in coma
Un uomo di 46 anni è rimasto in coma dopo un'aggressione nel pub di Prato gestito dal titolare, accusato di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto in un contesto di presunta presenza di droga, e l'uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Santo Stefano.
Arrestato il titolare di un pub di Prato con l'accusa di tentato omicidio nel pestaggio di un uomo di 46 anni, tuttora ricoverato "in coma profondo" all'ospedale Santo Stefano con gravi lesioni cerebrali e con scarse speranze di ripresa. L'arrestato Massimo Cosmo, 50 anni, ristoratore originario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Pedullà non le manda a dire a Tudor: «Non ha senso che David venga considerato il titolare. Il balletto Vlahovic quando finirà? Ha il dovere di chiarire questi aspetti»
Leggi anche: Siena, chiuso bar usato come copertura per lo spaccio di cocaina: arrestato il titolare
Savona, blitz all’alba: ventiseienne albanese arrestato con oltre 100 dosi di cocaina; Spaccio fino all’ultimo minuto: colto in flagrante mentre lo traducevano in carcere; Raggirata la titolare di un bar del Ponente savonese per 25 mila euro; Savona 26enne beccato con 107 dosi di cocaina.
Il cane Grant fiuta la cocaina nel pub, attività sospesa per 20 giorni - FERMO Il cane fiuta la cocaina nascosta su uno scaffale, il questore chiude un pub per 20 giorni. corriereadriatico.it
Fermo, pub chiuso per spaccio di cocaina: in realtà era solo caffeina cosmetica. L'incubo durato mesi per il titolare Edoardo Vastaroli - FERMO Una vicenda che avrebbe dovuto chiudersi in poche ore si è trasformata in un incubo durato mesi per Edoardo Vastaroli, 32 anni, una laurea di educatore sociale culturale, ex titolare del pub “La ... corriereadriatico.it
Cocaina nello scaffale, scatta la chiusura per un pub - Da lì il controllo nel pub di Fermo dove il cane antidroga fiuta altra cocaina nascosta in uno scaffale. ansa.it
COCAINA AL BAR
Cocaina, un chilo e mezzo di marijuana e otto panetti di hashish dentro la borsa termica in cameretta : giovane arrestato a Sassari dopo una lite con la madre ---> https://cityne.ws/ghF1z - facebook.com facebook
Ma Rossella Erra che droga assume prima delle esibizioni di Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca #BallandoConLeStelle x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.