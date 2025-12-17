Assume cocaina nel pub | il titolare lo pesta e lo manda in coma

Un uomo di 46 anni è rimasto in coma dopo un'aggressione nel pub di Prato gestito dal titolare, accusato di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto in un contesto di presunta presenza di droga, e l'uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Santo Stefano.

