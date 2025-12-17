Assolta Clizia Incorvaia | di cosa l’accusava l’ex compagno Francesco Sarcina

Il tribunale di Roma ha assolto Clizia Incorvaia, disponendo il non luogo a procedere e dichiarando che il fatto non costituisce reato. La decisione arriva in seguito alle accuse mosse dall’ex compagno Francesco Sarcina, mettendo fine a una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione dei media.

Il tribunale di Roma ha assolto Clizia Incorvaia, disponendo il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. L’influencer era finita a processo dopo la denuncia dell’ex compagno Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, che l’aveva accusata di aver diffuso immagini della figlia minorenne a fini commerciali senza il suo consenso. Sulla vicenda si era già espresso il giudice civile, che aveva vietato a Incorvaia la pubblicazione delle foto della bambina di 9 anni sui social network. Il legale di Sarcina: «Attendiamo le motivazioni, in dibattimento nessun nuovo elemento». La difesa del cantante ha annunciato che attenderà il deposito delle motivazioni: «Quello che sconcerta è che la stessa procura che dopo due anni di indagine chiede il rinvio a giudizio di Incorvaia, arriva in udienza e sulla base degli stessi elementi chiede il proscioglimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

