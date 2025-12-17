Assolta Clizia Incorvaia | di cosa l’accusava l’ex compagno Francesco Sarcina
Il tribunale di Roma ha assolto Clizia Incorvaia, disponendo il non luogo a procedere e dichiarando che il fatto non costituisce reato. La decisione arriva in seguito alle accuse mosse dall’ex compagno Francesco Sarcina, mettendo fine a una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione dei media.
Il tribunale di Roma ha assolto Clizia Incorvaia, disponendo il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. L’influencer era finita a processo dopo la denuncia dell’ex compagno Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, che l’aveva accusata di aver diffuso immagini della figlia minorenne a fini commerciali senza il suo consenso. Sulla vicenda si era già espresso il giudice civile, che aveva vietato a Incorvaia la pubblicazione delle foto della bambina di 9 anni sui social network. Il legale di Sarcina: «Attendiamo le motivazioni, in dibattimento nessun nuovo elemento». La difesa del cantante ha annunciato che attenderà il deposito delle motivazioni: «Quello che sconcerta è che la stessa procura che dopo due anni di indagine chiede il rinvio a giudizio di Incorvaia, arriva in udienza e sulla base degli stessi elementi chiede il proscioglimento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre, le accuse dell’ex Francesco Sarcina per le foto della figlia sui social: cosa contesta il musicista
Leggi anche: Clizia Incorvaia a processo con Francesco Sarcina. Cosa accadrà
Clizia Incorvaia, l’accusa dell’ex Francesco Sarcina per le foto della figlia sui social: arriva la sentenza - Clizia Incorvaia torna sotto i riflettori: cosa ha deciso il giudice dopo la denuncia di Francesco Sarcina sulle foto della figlia. donnaglamour.it
Assolta Clizia Incorvaia: “Pubblicare le foto della figlia minore non è reato” - Il tribunale civile si era invece pronunciato di fatto vietando alla donna, denunciata dall’ex compagno Francesco Sarcina delle Vibrazioni, di continuare a ... repubblica.it
Clizia Incorvaia prosciolta: pubblicò le foto della figlia minorenne sui social. La denuncia dell'ex marito Francesco Sarcina e la decisione - Accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del ... msn.com
Male male per Barbara DUrso si è saputo dopo lultima puntata di Live. Un vero...
Riflessioni (un po’ scontate) di #cliziaincorvaia. Clizia Incorvaia negli ultimi anni sta ricevendo un notevole successo come influencer. Nelle scorse ore l’ex gieffina, tramite il suo profilo social, ha condiviso una sua riflessione con i suoi followers: “Ciao ragazzi, - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.