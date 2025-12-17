Assoenologi Di Meo | Il Congresso nazionale del 2028 sarà in Campania

Il 2028 vedrà la Campania al centro del mondo enologico con il Congresso nazionale di Assoenologi, annunciato dal presidente Di Meo. La serata di martedì 16 dicembre, presso il ristorante Terrantica a Salerno, ha chiuso l’anno con un'importante conferma: la regione sarà protagonista di un evento di grande rilievo nel panorama vitivinicolo italiano. Un momento di celebrazione e di grande attesa per gli appassionati e gli operatori del settore.

