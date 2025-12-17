Asset russi Meloni | ‘aperti a tutte le soluzioni ma no forzature’

Il governo italiano si mantiene aperto a diverse soluzioni riguardo agli asset russi, sottolineando la disponibilità a valutare ogni opzione senza forzature. Meloni ha ribadito l'impegno italiano nel sostenere il popolo ucraino, evidenziando l'importanza di approcci equilibrati e rispettosi delle dinamiche internazionali.

''La nostra volontà di aiutare il popolo ucraino non è mai stata e non sarà mai in discussione'', ha detto Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

