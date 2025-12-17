Un nuovo capitolo si apre nella disputa economica tra Russia e Ucraina: due miliardi e mezzo di sterline provenienti dai beni congelati di Abramovich saranno destinati a sostenere la difesa ucraina, segnando un’importante svolta nelle strategie di sostegno internazionale e nelle tensioni geopolitiche in corso.

© Ilfattoquotidiano.it - Asset russi, Londra: “2,5miliardi di interessi dei beni di Abramovich saranno trasferiti a Kiev”

Due miliardi e mezzo di sterline d’interessi ricavati dai fondi congelati nel Regno Unito all’oligarca russo Roman Abramovich verranno utilizzati per la difesa dell’Ucraina. Lo ha annunciato Keir Starmer nell’ultimo Question Time ai Comuni prima della pausa natalizia, in attesa delle decisione dell’Unione europea sull’utilizzo degli asset russi prevista per domani, 18 dicembre. Il primo ministro britannico ha ricordato l’intesa raggiunta con gli alleati europei per il congelamento generalizzato dei beni russi e ha avvertito il miliardario ex proprietario del Chelsea Football Club che il suo governo è pronto ad avviare un’azione legale per la confisca del suo intero patrimonio britannico se egli non manterrà la promessa di devolverlo a Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Sanzioni, Lukoil vende gli asset esteri. Ursula: "Useremo i beni russi"

Leggi anche: Dopo il vertice a Londra cresce la possibilità di usare beni russi per finanziare Kiev

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Asset russi, l'Ue ci riprova. E gli altri? I tormenti di Londra, Zurigo, Parigi e Tokyo; Pace in Ucraina, l’infinita trattativa del tutti contro tutti; Le notizie sul conflitto Ucraina - Russia dell'8 dicembre; ASSET RUSSI, VON DER LEYEN CI RIPROVA.

Asset russi, l'Ue ci riprova. E gli altri? I tormenti di Londra, Zurigo, Parigi e Tokyo - L'Unione Europea sta lavorando a un piano che può essere approvato da una maggioranza qualificata dei 27. huffingtonpost.it