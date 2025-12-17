Asset russi Conte a Meloni | ‘attenta a firmare per gli italiani’

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha lanciato un appello a Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza di valutare con attenzione le firme relative agli asset russi. In un clima politico complesso, la questione del riarmo e delle decisioni strategiche richiede trasparenza e responsabilità, affinché gli interessi degli italiani siano tutelati e rispettati in ogni passo compiuto.

© Imolaoggi.it - Asset russi, Conte a Meloni: ‘attenta a firmare per gli italiani’ “Dopo le firme irresponsabile messe senza passare da un voto degli italiani sul riarmo stia attenta alle firme che mette a nome degli italiani sugli asset russi. E’ pericolosissimo”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla camera dopo le comunicazione della premier Giorgia Meloni. L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Meloni verso Consiglio Ue: "Aumentare pressione su Mosca". Ma resta il nodo asset russi Leggi anche: Asset russi per aiutare Kiev, "nell'Ue manca il consenso": i dubbi del Belgio e la prudenza di Meloni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meloni: 'Niente soldati italiani a Kiev. Asset russi? Soluzione ardua'; Asset russi, le proposte di Meloni: garanzie Ue o Pnrr allungato. Tutte le ipotesi sul tavolo; Conte a Meloni, attenta a firmare per gli italiani sugli asset russi; Zelensky: «Gli Usa vogliono ritiro dal Donbass, ma serve un referendum». Conte a Meloni, attenta a firmare per gli italiani sugli asset russi - "Dopo le firme irresponsabile messe senza passare da un voto degli italiani sul riarmo stia attenta alle firme che mette a nome degli italiani sugli asset russi. ansa.it

Sostegno a Kyiv e asset russi: il compromesso del governo e le opposizioni in ordine sparso. Ecco le risoluzioni - Sette testi alla Camera sulle comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo: il centrodestra presenta una linea unitaria e incassa il via libera del governo, parere contrario per tutte le ris ... ilfoglio.it

Asset russi, Meloni frena l’Ue: “Basi giuridiche solide o vincerà Mosca” - Focus sui pericoli per i bilanci nazionali e le possibili ritorsioni economiche: la posizione italiana al Consiglio Europeo. it.benzinga.com

Asset russi, Mattarella scavalca il governo Meloni lo strappo sull'Ucraina

#tagada Cosa deciderà il Consiglio europeo sugli asset russi La risposta di Alberto Balboni alla luce delle parole in parlamento di Giorgia Meloni x.com

Meloni: sì su asset russi solo con solida base giuridica, altrimenti è un regalo a Mosca - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.