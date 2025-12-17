Asset russi congelati media | Pressioni di Mosca in Belgio

Recenti fonti segnalano pressioni e minacce rivolte a politici e leader finanziari belgi, con l’obiettivo di influenzare le decisioni sul destino degli asset russi congelati. Questa situazione mette in luce le tensioni geopolitiche e le strategie di Mosca, che sembra tentare di esercitare pressione sul Belgio, coinvolgendo figure di spicco nel settore per indirizzare il supporto all’Ucraina.

© Lettera43.it - Asset russi congelati, media: «Pressioni di Mosca in Belgio» Una serie di pressioni e minacce avrebbe preso di mira esponenti politici e figure di vertice del settore finanziario in Belgio, con l'obiettivo di condizionare le scelte del Paese sull'eventuale utilizzo degli asset russi congelati a sostegno dell'Ucraina. È quanto riferisce il Guardian, che cita fonti riconducibili ad agenzie di intelligence europee, e parla di una vera e propria «campagna di intimidazione» attribuita a Mosca. Tra i bersagli figurerebbero anche dirigenti di Euroclear, l'istituto finanziario che custodisce una parte consistente di quei fondi. Secondo funzionari della sicurezza interpellati dal quotidiano britannico, dietro l'operazione ci sarebbe l'intelligence militare russa Gru.

Di cosa parliamo quando parliamo di asset russi: l’analisi della prof.ssa Gravina (Fondazione Einaudi) - Asset russi congelati: che cosa sono davvero, quanto valgono, come potrebbero essere usati dall'Europa e quali sono le posizioni in campo ... policymakermag.it

Cosa sono gli assett. E perché si discute tanto di quelli russi per la guerra in Ucraina - Al vertice europeo ci sono posizioni diverse, tra sostegno a Kiev, rischi legali e profonde divisioni politiche ... tg.la7.it

