Asset russi congelati la Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina Fonti Ue smentiscono

La Bce valuta l’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina, mentre fonti Ue smentiscono discussioni ufficiali. Nel frattempo, si cerca un modo legale per impiegare gli asset russi congelati, affrontando la sfida di ottenere il consenso unanime degli Stati membri. La situazione rimane complessa, tra tensioni politiche e strategiche, nel tentativo di trovare soluzioni condivise.

© Ilfattoquotidiano.it - Asset russi congelati, “la Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”. Fonti Ue smentiscono Trovare un modo legale per usare gli asset russi congelati e, allo stesso tempo, convincere tutti gli Stati membri a dare il proprio assenso. Il tutto in soli due giorni. A Bruxelles è corsa contro il tempo tra tecnici, vertici delle istituzioni Ue e capi di Stato e di governo per cercare di arrivare a un’intesa la più condivisa possibile sull’utilizzo dei 210 miliardi di euro immobilizzati dall’Ue come sanzione per l’invasione russa dell’Ucraina. La deadline è il Consiglio europeo del 18-19 dicembre, anche se il presidente Antonio Costa non ha escluso sedute a oltranza per arrivare a un’intesa prima del 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: “La Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”: così verrebbe aggirato il veto di Orban Leggi anche: Germania, Merz al Financial Times: "Usare gli asset russi congelati per finanziare armi a Kiev" | Zelensky: "Se Mosca non ferma la guerra dovranno cercare rifugi antiaerei" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'UE stringe sull'utilizzo degli asset russi. Dombrovskis: Euroclear potrà compensare i sequestri; Urbain (Euroclear): «Usare i 185 miliardi di beni russi congelati per l'Ucraina potrebbe essere illegale, ecco perché»; L'Ue congela a tempo indeterminato 210 miliardi di euro di beni russi; L'azzardo morale dell'Europa sul sequestro degli asset russi. "Bce e asset russi congelati per Kiev? Ue ancora più spaccata. Altro che vittoria, l'Ucraina costretta ad accettare il piano di Trump" - La Bce gela Bruxelles: nessun sostegno al prestito da 140 miliardi per l’Ucraina basato sugli asset russi congelati, considerati finora una risorsa fondamentale del progetto europeo e un tassello chia ... affaritaliani.it

Asset russi, Meloni frena l’Ue: “Basi giuridiche solide o vincerà Mosca” - Focus sui pericoli per i bilanci nazionali e le possibili ritorsioni economiche: la posizione italiana al Consiglio Europeo. it.benzinga.com

Perché la Bce ha fermato la Commissione Ue sugli asset russi congelati: il rischio è di presentarsi azzoppati a un accordo di pace - Bruxelles aveva chiesto a Francoforte di fare da prestatore per evitare rischi di liquidità per Euroclear. ilriformista.it

Asset Russi CONGELATI come finanziare lUcraina

#tagada Cosa deciderà il Consiglio europeo sugli asset russi La risposta di Alberto Balboni alla luce delle parole in parlamento di Giorgia Meloni x.com

Meloni: sì su asset russi solo con solida base giuridica, altrimenti è un regalo a Mosca - facebook.com facebook

