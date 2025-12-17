A Giugliano manca ancora un sistema di centraline per il monitoraggio dell’aria, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’ambiente. L’assessore Russo invita a richiederle, sottolineando l’importanza di un’azione concreta. Dopo il nostro approfondimento, abbiamo chiesto all’assessore se intende farsi portavoce di questa esigenza, evidenziando la necessità di intervenire per una tutela efficace della salute pubblica e dell’ecosistema locale.

© Teleclubitalia.it - Assenza di centraline per monitoraggio aria a Giugliano, ass. Russo: “Obbligatorio richiederne”

Dopo il caso sollevato dalla nostra redazione, abbiamo chiesto all'assessore all'Ambiente se intende farsi portavoce della questione L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Dati Arpac sulla qualità dell’aria: a Giugliano mancano centraline di monitoraggio

Leggi anche: Emergenza inquinamento a Monza, il comitato Aria pulita chiede i dati: “Che fine hanno fatto le centraline?”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mancanza di piogge, traffico, ma soprattutto gli impianti di riscaldamento. Pm10 in aumento - Quotidiano La; Spoleto, Pm10 alle stelle in quattro giorni.

Busto Arsizio: perché mancano alcuni dati delle centraline anti-smog? I dubbi (e gli sforamenti) - Busto Arsizio, 19 marzo 2025 – Chiede chiarimenti sul funzionamento delle centraline di monitoraggio dell’aria in funzione a Busto Arsizio Emanuele Fiore, consigliere comunale del Gruppo Misto ed ... ilgiorno.it

Inquinamento, una nuova centralina sarà posizionata davanti al Varco Fortezza - È stato deliberato dal Comune di Livorno l’esito delle attività per la rilevazione della concentrazione degli inquinanti atmosferici con una ulteriore stazione da installare nell’area limitrofa al por ... livornopress.it

Qualità dell’aria, in Umbria dati in peggioramento. E il meteo non aiuta - di Daniele Bovi Con l’arrivo delle prime giornate invernali e condizioni meteo sfavorevoli, la qualità dell’aria è in peggioramento in tutta l’Umbria. umbria24.it

Assenza di centraline per monitoraggio aria a Giugliano, ass. Russo Obbligatorio richiederne

NUOVA GRAFICA! ecco il riassunto della settimana dal 17 al 23 Novembre. PM 2.5- Le polveri Sottili scendono leggermente per la pioggia, ma i picchi orari restano (Impianti di Fassa e termovalorizzatore ancora non in funzione), su tutte le centraline, spe - facebook.com facebook