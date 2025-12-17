Assegno unico universale | nei primi dieci mesi del 2025 erogati 16,4 miliardi di euro

Nel 2025, l'assegno unico universale continua a rappresentare un supporto fondamentale per le famiglie italiane, con 16,4 miliardi di euro erogati nei primi dieci mesi. Questa cifra si aggiunge ai 19,9 miliardi distribuiti nel 2024, sottolineando l'importanza di questa misura nel sostegno alle famiglie e nella promozione del benessere dei nuclei familiari nel paese.

Nei primi dieci mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 16,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2024 – ottobre 2025. Sono 6.253.637 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

