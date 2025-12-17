Assegno di incollocabilità | nuove regole e requisiti dal 2026

Dal 2026, l'assegno di incollocabilità sarà soggetto a nuove regole e requisiti stabiliti dal Decreto n.159/2025, che ha aggiornato il limite massimo di età per la sua percezione. Questa modifica mira a ridefinire i criteri di accesso e fruizione dell’indennità, influenzando le condizioni di coloro che beneficiano di questa prestazione erogata dall’INAIL.

Il Decreto n.159 del 31 ottobre 2025 è intervenuto aggiornando il limite massimo di età previsto per la fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL. L'articolo 9 del decreto introduce un meccanismo di adeguamento automatico della soglia anagrafica richiesta per l'assegno, agganciandosi all'età prevista per il collocamento in quiescenza, adeguata dal legislatore in base alla speranza di vita. In questo modo si elimina il riferimento ad un'età specifica previsto dalla normativa precedente. Grazie al D.L. numero 1592025, chiarisce INAIL con Circolare 11 dicembre 2025, numero 55 l'assegno è esteso dal 1° gennaio 2026 sino al compimento del 67° anno di età.

