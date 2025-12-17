Ascolti tv Sandokan chiude in calo ma vince contro La notte nel cuore
Gli ascolti tv del 16 dicembre vedono Sandokan prevalere sulla concorrenza, nonostante un calo rispetto alle precedenti puntate. La serie, infatti, conclude la sua prima stagione con risultati positivi, battendo La notte nel cuore e confermando il suo successo tra il pubblico.
Gli ascolti tv del 16 dicembre assegnano la vittoria a Sandokan che ha chiuso in calo la prima stagione. Benissimo sia Affari Tuoi sia La Ruota della Fortuna in access. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
