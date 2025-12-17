Ascolti tv Sandokan chiude in calo ma vince contro La notte nel cuore

Gli ascolti tv del 16 dicembre vedono Sandokan prevalere sulla concorrenza, nonostante un calo rispetto alle precedenti puntate. La serie, infatti, conclude la sua prima stagione con risultati positivi, battendo La notte nel cuore e confermando il suo successo tra il pubblico.

Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota - Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. fanpage.it

Rai1 Ottimi ascolti anche per il terzo appuntamento con Sandokan che vince la serata con il 26,7% di share e 4milioni 282 mila spettatori RaiPlay Lux Vide #CanYaman #Sandokan #SandokanLaSerie #SandokanTheSeries #cy_forworld - facebook.com facebook

Ascolti tv: il Sandokan di Can Yaman regna in prima serata, #Giletti sul podio dei più visti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.