Ascolti tv martedì 16 dicembre | Sandokan La notte nel cuore Le Iene

Ecco gli ascolti tv di martedì 16 dicembre 2025, con i programmi più seguiti e gli ascolti di ieri sera. Tra i protagonisti della serata, Sandokan su Rai 1, La notte nel cuore e Le Iene. Analizziamo i dati di auditel e share per capire quale programma ha conquistato il pubblico.

© Tpi.it - Ascolti tv martedì 16 dicembre: Sandokan, La notte nel cuore, Le Iene Ascolti tv martedì 16 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 16 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Sandokan. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 16 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 16 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 9 Dicembre 2025: ’Altro Ispettore cala, La Notte nel Cuore stabile, boom Le Iene Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 9 Dicembre 2025. L’Altro Ispettore chiude in calo (16.7%), La Notte nel Cuore 14.9%, bene Le Iene (10.5%) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ascolti tv del 16 ottobre, Michelle Hunziker contro Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi - Michelle Hunziker, Geppi Cucciari e Cristiana Capotondi si giocano il podio degli ascolti in prima serata, mentre al solito nel prime ... dilei.it Martedì 16 dicembre, alle ore 18.30 la Biblioteca di Istoreco in via Dante 11, nell’ambito del progetto “Ascolti, visioni, letture Attraverso”, a cura di Arci Reggio Emilia con il contributo della Regione, ospiterà l’incontro “Storie di indipendenza e separatismo”. Una - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.