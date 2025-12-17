Ascolti TV | Martedì 16 Dicembre 2025

Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di martedì 16 dicembre 2025, l'offerta televisiva ha registrato interessanti ascolti, con Rai1 protagonista grazie alla messa in onda di Sandokan. La fiction ha catturato l'attenzione di numerosi telespettatori, confermando il successo del genere avventuroso e il ruolo di Rai1 come leader della serata.

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 16 Dicembre 2025 Nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Amore Criminale segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un Natale all’altezza ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 2 Dicembre 2025 Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 2 Dicembre 2025. L’Altro Ispettore debutta al 18% vs La Notte nel Cuore 16.5%, Coppa Italia al 12.8%, Belve chiude all’8.9% Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota - Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 16 dicembre 2025: chi ha vinto tra Sandokan e La Notte nel Cuore? - serale, è la RAI a spuntarla con margine in prima serata, complice il finale ... money.it

Martedì 16 dicembre, alle ore 18.30 la Biblioteca di Istoreco in via Dante 11, nell’ambito del progetto “Ascolti, visioni, letture Attraverso”, a cura di Arci Reggio Emilia con il contributo della Regione, ospiterà l’incontro “Storie di indipendenza e separatismo”. Una - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.