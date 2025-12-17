Ascolti TV | Martedì 16 Dicembre 2025

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di martedì 16 dicembre 2025, l'offerta televisiva ha registrato interessanti ascolti, con Rai1 protagonista grazie alla messa in onda di Sandokan. La fiction ha catturato l'attenzione di numerosi telespettatori, confermando il successo del genere avventuroso e il ruolo di Rai1 come leader della serata.

ascolti tv marted236 16 dicembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 16 Dicembre 2025

Nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  N.C.I.S. Sydney  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Amore Criminale  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  DiMartedì  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Un Natale all’altezza  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 2 Dicembre 2025

Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 2 Dicembre 2025. L’Altro Ispettore debutta al 18% vs La Notte nel Cuore 16.5%, Coppa Italia al 12.8%, Belve chiude all’8.9%

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ascolti tv marted236 16Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota - Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. fanpage.it

ascolti tv marted236 16Ascolti TV ieri sera, 16 dicembre 2025: chi ha vinto tra Sandokan e La Notte nel Cuore? - serale, è la RAI a spuntarla con margine in prima serata, complice il finale ... money.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.