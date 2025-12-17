Ascolti TV | Martedì 16 Dicembre 2025 Sandokan chiude al 25.4% La Notte nel Cuore 13.9%

Martedì 16 dicembre 2025, la televisione ha offerto un'ampia varietà di contenuti, con Sandokan che ha registrato ottimi ascolti su Rai1, raggiungendo il 25,4% di share. La serata ha visto anche altri programmi, tra cui La Notte nel Cuore, che ha conquistato il 13,9% degli spettatori, confermando l'interesse del pubblico verso diverse proposte televisive.

Nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan  ha interessato 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Canale5  La Notte nel Cuore ha conquistato 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2  N.C.I.S. Sydney  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Amore Criminale  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  DiMartedì  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Un Natale all’altezza  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Only Fun – Comico Show raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

