Ascolti TV | Martedì 16 Dicembre 2025 Sandokan chiude al 25.4% La Notte nel Cuore 13.9%
Martedì 16 dicembre 2025, la televisione ha offerto un'ampia varietà di contenuti, con Sandokan che ha registrato ottimi ascolti su Rai1, raggiungendo il 25,4% di share. La serata ha visto anche altri programmi, tra cui La Notte nel Cuore, che ha conquistato il 13,9% degli spettatori, confermando l'interesse del pubblico verso diverse proposte televisive.
Nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha interessato 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Amore Criminale segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un Natale all’altezza ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 2 Dicembre 2025. L’Altro Ispettore debutta al 18% vs La Notte nel Cuore 16.5%, Coppa Italia al 12.8%, Belve chiude all’8.9%
Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 9 Dicembre 2025. L’Altro Ispettore chiude in calo (16.7%), La Notte nel Cuore 14.9%, bene Le Iene (10.5%)
Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota - Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. fanpage.it
Ascolti TV ieri sera, 16 dicembre 2025: chi ha vinto tra Sandokan e La Notte nel Cuore? - serale, è la RAI a spuntarla con margine in prima serata, complice il finale ... msn.com
Martedì 16 dicembre, alle ore 18.30 la Biblioteca di Istoreco in via Dante 11, nell’ambito del progetto “Ascolti, visioni, letture Attraverso”, a cura di Arci Reggio Emilia con il contributo della Regione, ospiterà l’incontro “Storie di indipendenza e separatismo”. Una - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.