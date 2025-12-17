Ascolti tv i dati del 16 dicembre 2025
Il 16 dicembre 2025, i dati di ascolto televisivo evidenziano un risultato positivo per Sandokan su Rai1. La serata ha visto un buon riscontro di pubblico, consolidando l'interesse verso il noto personaggio e la produzione. Ecco i dettagli sull'audience della giornata e le performance della serie.
Chiude bene Sandokan. Nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan, ha coinvolto 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Alle spalle, su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney registra 314.000 spettatori pari all’1.9%. Su Italia1 Le Iene non va oltre 1.342.000 spettatori con l’11.1%. Su Rai3 Amore Criminale ottiene 846.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 546.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì si ferma a 1.435.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Un Natale all’altezza ottiene 281. 🔗 Leggi su 361magazine.com
