Gli ascolti tv del 16 dicembre vedono Sandokan protagonista, con la serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi che si conferma un grande successo, superando le aspettative della Rai. La narrazione epica ha conquistato il pubblico, dimostrando l'interesse per produzioni di grande impatto. Mentre Sandokan trionfa, De Martino tenta di reagire alla competizione.

© Tivvusia.com - Ascolti tv del 16 dicembre: Sandokan trionfa, De Martino prova a reagire

L’epopea televisiva di Sandokan si è conclusa nel migliore dei modi. La serie evento con Can Yaman e Alessandro Preziosi ha infatti superato le aspettative della Rai, confermandosi uno dei titoli più forti della stagione. Un successo che ha premiato la scelta di puntare su una produzione ambiziosa, capace di conquistare pubblico e critica. Canale 5 ha provato a contrastare il dominio di Rai 1 proponendo una nuova puntata della serie turca La Notte nel Cuore. L’obiettivo era quello di ottenere risultati migliori rispetto a quelli registrati nelle ultime settimane dal Grande Fratello, senza però riuscire a ribaltare completamente gli equilibri della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Leggi anche: Ascolti tv del 16 dicembre, Sandokan non teme rivali. De Martino prova il riscatto

Leggi anche: Ascolti TV dell’8 dicembre, è il giorno di Sandokan. La Rai respira dopo De Martino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ascolti TV Venerdì 16 dicembre 2022

Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota - Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. fanpage.it