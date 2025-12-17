Ascolti tv del 16 dicembre | Sandokan trionfa De Martino prova a reagire
Gli ascolti tv del 16 dicembre vedono Sandokan protagonista, con la serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi che si conferma un grande successo, superando le aspettative della Rai. La narrazione epica ha conquistato il pubblico, dimostrando l'interesse per produzioni di grande impatto. Mentre Sandokan trionfa, De Martino tenta di reagire alla competizione.
L’epopea televisiva di Sandokan si è conclusa nel migliore dei modi. La serie evento con Can Yaman e Alessandro Preziosi ha infatti superato le aspettative della Rai, confermandosi uno dei titoli più forti della stagione. Un successo che ha premiato la scelta di puntare su una produzione ambiziosa, capace di conquistare pubblico e critica. Canale 5 ha provato a contrastare il dominio di Rai 1 proponendo una nuova puntata della serie turca La Notte nel Cuore. L’obiettivo era quello di ottenere risultati migliori rispetto a quelli registrati nelle ultime settimane dal Grande Fratello, senza però riuscire a ribaltare completamente gli equilibri della serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Ascolti tv del 16 dicembre, Sandokan non teme rivali. De Martino prova il riscatto
Leggi anche: Ascolti TV dell’8 dicembre, è il giorno di Sandokan. La Rai respira dopo De Martino
Ascolti TV Venerdì 16 dicembre 2022
Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota - Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. fanpage.it
Ascolti tv, martedì 16 dicembre: Sandokan imbattibile, De Martino tenta il rilancio - Gli ascolti TV di martedì 16 dicembre premiano Sandokan su Rai 1. quilink.it
Ascolti tv lunedì 15 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Sandokan che sfida Grande Fratello, Giletti, Porro e Augias - facebook.com facebook
Ascolti tv ieri, 14 dicembre 2025: in prima serata 'Chi vuol essere milionario' cala (19,7%), ma vince contro 'Sarà Sanremo' che fa flop (12,3%) x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.