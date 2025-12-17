Ascolti TV 16 dicembre | chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore la sfida tra Affari tuoi e La ruota
Nella serata del 16 dicembre si è svolta una sfida tra i programmi TV più seguiti: il finale di Sandokan su Rai1 e la soap La notte nel cuore su Canale5. Inoltre, si sono confrontati Affari tuoi e La ruota della fortuna, offrendo un quadro interessante delle preferenze del pubblico in questa serata di intrattenimento.
Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti contro Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri martedì 16 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ascolti TV Venerdì 16 dicembre 2022
