Ascolti tv 16 dicembre 2025 Sandokan chiude col 25,4% di share

Il 16 dicembre 2025, la scena televisiva si è conclusa con Sandokan che ha dominato la serata, registrando un share del 25,4%. La serie ha consolidato la sua posizione come protagonista del prime time, confermando il suo successo tra il pubblico e battendo la concorrenza nelle preferenze televisive di ieri.

Sandokan vince la ‘battaglia’ degli ascolti tv nel prime time anche nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025. Su Rai1 il finale di stagione della serie interpretata da Can Yaman ha conquistato 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha ottenuto 314.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai3 il finale di Amore Criminale ha conquistato 846.000 spettatori (4.7%). Su Canale5 La Notte nel Cuore è stato visto da 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Italia1 Le Iene ha ottenuto 1.342.000 spettatori con l’11.1%. Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 546. 🔗 Leggi su Lapresse.it

