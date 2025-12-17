Ascolti tv 16 dicembre 2025 Sandokan chiude col 25,4% di share

Il 16 dicembre 2025, la scena televisiva si è conclusa con Sandokan che ha dominato la serata, registrando un share del 25,4%. La serie ha consolidato la sua posizione come protagonista del prime time, confermando il suo successo tra il pubblico e battendo la concorrenza nelle preferenze televisive di ieri.

© Lapresse.it - Ascolti tv 16 dicembre 2025, Sandokan chiude col 25,4% di share Sandokan vince la ‘battaglia’ degli ascolti tv nel prime time anche nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025. Su Rai1 il finale di stagione della serie interpretata da Can Yaman ha conquistato 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha ottenuto 314.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai3 il finale di Amore Criminale ha conquistato 846.000 spettatori (4.7%). Su Canale5 La Notte nel Cuore è stato visto da 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Italia1 Le Iene ha ottenuto 1.342.000 spettatori con l’11.1%. Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 546. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 16 Dicembre 2025. Sandokan chiude al 25.4%, La Notte nel Cuore 13.9% Leggi anche: Ascolti tv ieri, 1 dicembre 2025: Sandokan contro Grande Fratello, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ascolti TV Venerdì 16 dicembre 2022 Ascolti tv 16 dicembre 2025, Sandokan chiude col 25,4% di share - Sandokan vince la 'battaglia' degli ascolti tv nel prime time anche nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025. lapresse.it

Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota - Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. fanpage.it

Ascolti tv lunedì 15 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Sandokan che sfida Grande Fratello, Giletti, Porro e Augias - facebook.com facebook

Ascolti tv ieri, 14 dicembre 2025: in prima serata 'Chi vuol essere milionario' cala (19,7%), ma vince contro 'Sarà Sanremo' che fa flop (12,3%) x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.