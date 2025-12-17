L'Ascoli si appresta a concludere l'anno con una sfida importante contro il Campobasso, desideroso di regalare ai propri tifosi una vittoria. I bianconeri di Tomei puntano a chiudere il 2025 nel migliore dei modi, affrontando questa occasione con determinazione e voglia di conquistare i tre punti.

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, chiudi l’anno in bellezza. Occasione ghiotta col Campobasso

L’ Ascoli vuole chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi. I bianconeri di Tomei si preparano a salutare l’anno, magari festeggiando gli ultimi tre punti di questo 2025 che volge ormai al termine. A seguito della sconfitta interna contro l’ Arezzo (0-2) il Picchio ha saputo incassare la mazzata, rialzandosi bene con una serie di prestazioni e risultati capaci di consentire di rosicchiare qualcosa sulle avversarie che precedono. Il prossimo turno in casa (domenica alle 12.30) contro il Campobasso metterà sul piatto un’occasione davvero ghiotta. Considerando lo stop che dovrà rispettare il Ravenna, squadra che avrebbe dovuto affrontare il Rimini, sia l’Ascoli che l’Arezzo potranno guadagnare qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

