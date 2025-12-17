Artem Tkachuk | 13 giorni in una TSO in mezzo ai veri pazzi non provo più niente in questa vita
Artem Tkachuk rompe il silenzio e annuncia la decisione di allontanarsi dai social, condividendo la sua esperienza personale. Dopo un periodo difficile in una TSO tra persone con gravi disturbi, l’artista si apre raccontando la sua versione dei fatti riguardo all’incidente al Pellegrini di Napoli, smentendo le voci di danni e mettendo in discussione la narrazione pubblica.
Artem Tkachuk rompe il silenzio e annuncia la volontà di allontanarsi dai social. Poi racconta su Instagram la sua versione su quanto accaduto al Pellegrini di Napoli: "Non ho rotto niente. Mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fisco 2025: 156 giorni di lavoro finiti in tasse. Per colpa di 2 milioni e mezzo di evasori (dipendenti in nero e autonomi senza partita Iva)
Leggi anche: Flotilla lavora su ipotesi corridoio umanitario e consegna aiuti a Cipro: “Da giorni contatti con Zuppi e Pizzaballa”
Fan napoletani preoccupati: i nuovi video scioccanti di Artem Tkachuk suscitano inquietudini condivise; Artem di Mare Fuori lancia un ferro contro un’auto in corsa: “Ha bisogno di aiuto”.
Artem Tkachuk: “13 giorni in una TSO in mezzo ai veri pazzi, non provo più niente in questa vita” - Poi racconta su Instagram la sua versione su quanto accaduto al Pellegrini di Napoli: “Non ho rotto niente. fanpage.it
Artem Tkachuk, l’allarmante video: “Insulti, svastiche e sbarre di ferro contro auto in corsa” - Cresce la preoccupazione attorno ai comportamenti dell’attore Artem Tkachuk, già protagonista delle cronache nei mesi scorsi, ... internapoli.it
Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale è una furia: danneggia macchinario e porta del Pellegrini, bloccato dai carabinieri - Momenti di tensione si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, al pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, nel cuore di Napoli e che hanno avuto ... fanpage.it
Accoltellato alla gola, grave attore si indaga
Artem Tkachuk : POVERINO “va aiutato”…….MA ANCHE NO! Un uomo che devasta un pronto soccorso, aggredisce il personale sanitario e lancia spranghe di ferro contro auto in corsa non può e non deve essere “aiutato” o giustificato solo perché è un attore - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.