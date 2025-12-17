Artem Tkachuk | 13 giorni in una TSO in mezzo ai veri pazzi non provo più niente in questa vita

Artem Tkachuk rompe il silenzio e annuncia la decisione di allontanarsi dai social, condividendo la sua esperienza personale. Dopo un periodo difficile in una TSO tra persone con gravi disturbi, l’artista si apre raccontando la sua versione dei fatti riguardo all’incidente al Pellegrini di Napoli, smentendo le voci di danni e mettendo in discussione la narrazione pubblica.

Artem Tkachuk, l’allarmante video: “Insulti, svastiche e sbarre di ferro contro auto in corsa” - Cresce la preoccupazione attorno ai comportamenti dell’attore Artem Tkachuk, già protagonista delle cronache nei mesi scorsi, ... internapoli.it

Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale è una furia: danneggia macchinario e porta del Pellegrini, bloccato dai carabinieri - Momenti di tensione si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, al pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, nel cuore di Napoli e che hanno avuto ... fanpage.it

Accoltellato alla gola, grave attore si indaga

Artem Tkachuk : POVERINO “va aiutato”…….MA ANCHE NO! Un uomo che devasta un pronto soccorso, aggredisce il personale sanitario e lancia spranghe di ferro contro auto in corsa non può e non deve essere “aiutato” o giustificato solo perché è un attore - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.