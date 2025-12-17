Ars stop ai fondi per le scuole private | bocciata la norma tra franchi tiratori e opposizioni
Il Consiglio regionale ha bocciato la proposta di sospensione dei fondi alle scuole private, suscitando forti polemiche. Tra franchi tiratori e opposizioni, il governo regionale si trova nuovamente sotto scrutinio. Turano esprime forte delusione, evidenziando i rischi per le sezioni primavera. La vicenda mette in luce le tensioni politiche e le ripercussioni sulla scuola pubblica.
PALERMO, 16 dicembre. Nuovo colpo per il governo regionale all'Assemblea siciliana. Per la seconda volta, grazie al voto segreto e al sostegno dei franchi tiratori della maggioranza alle opposizioni, l'esecutivo va sotto in Aula. Questa volta a farne le spese è stato un emendamento al disegno di legge di bilancio. L'emendamento bocciato: 1,3 milioni destinati alle paritarie. A essere respinta è stata la proposta dell'assessore regionale Mimmo Turano, che prevedeva uno stanziamento di 1 milione e 300 mila euro a favore delle scuole private.
