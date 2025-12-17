Il Consiglio regionale ha bocciato la proposta di sospensione dei fondi alle scuole private, suscitando forti polemiche. Tra franchi tiratori e opposizioni, il governo regionale si trova nuovamente sotto scrutinio. Turano esprime forte delusione, evidenziando i rischi per le sezioni primavera. La vicenda mette in luce le tensioni politiche e le ripercussioni sulla scuola pubblica.

© Dayitalianews.com - Ars, stop ai fondi per le scuole private: bocciata la norma tra franchi tiratori e opposizioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo scivolone del governo regionale, Turano durissimo: “Basito, così si mettono a rischio le sezioni primavera”. PALERMO, 16 dicembre. Nuovo colpo per il governo regionale all’Assemblea siciliana. Per la seconda volta, grazie al voto segreto e al sostegno dei franchi tiratori della maggioranza alle opposizioni, l’esecutivo va sotto in Aula. Questa volta a farne le spese è stato un emendamento al disegno di legge di bilancio. L’emendamento bocciato: 1,3 milioni destinati alle paritarie. A essere respinta è stata la proposta dell’assessore regionale Mimmo Turano, che prevedeva uno stanziamento di 1 milione e 300 mila euro a favore delle scuole private. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 22 ottobre: stop alle lezioni in diversi comuni della Toscana

Leggi anche: Mense biologiche ed educazione alimentare nelle scuole: in Gazzetta Ufficiale il decreto con il riparto 2025 dei fondi alle Regioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ruoppolo Teleacras - Fondi Ars, primi nomi

No fondi a scuole private, Pd-M5s e franchi tiratori bocciano norma - Il secondo ko all'Ars del governo, sempre col voto segreto sostenuto dai franchi tiratori della maggioranza che hanno fatto da spalla alle opposizioni, non è andato giù all'assessore regionale Mimmo T ... msn.com