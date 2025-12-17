L’arrivo di una gru a Palazzo Rosso segna un'importante fase dei lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio, ex sede della biblioteca civica. Per due giorni, il traffico in via del Plebiscito subirà importanti modifiche, secondo il cronoprogramma finora rispettato. L’intervento mira a valorizzare e preservare uno dei patrimoni storici della città.

© Lanazione.it - Arriva una gru per Palazzo Rosso. Traffico rivoluzionato per 2 giorni

Cronoprogramma finora rispettato in via del Plebiscito dagli interventi per il recupero e la riqualificazione di palazzo Rosso, ex sede che della biblioteca civica. Un investimento complessivo di circa 2,8 milioni di euro, coperti con risorse del bando delle periferie e con fondi propri del Comune, mirato alla riapertura dello storico edificio dopo oltre dieci anni di chiusura. Il cantiere è aperto da giugno e nella prossima fase di intervento si procederà anche alla demolizione e alla successiva ricostruzione dei solai e della copertura. Lavori per i quali è necessaria l’installazione di una gru al servizio del cantiere. Lanazione.it

Leggi anche: Principe di Piemonte, in pochi giorni due prestigiosi riconoscimenti: Michelin e Gambero Rosso

Leggi anche: Lavori in pieno centro storico, tre giorni di cantieri: strade chiuse e modifiche al traffico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Io alla recita delle elementari

Arriva una gru per Palazzo Rosso. Traffico rivoluzionato per 2 giorni - Divieti di transito e sosta in via del Plebiscito e via Roma per arrivare al cantiere. lanazione.it