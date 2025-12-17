Arriva una gru per Palazzo Rosso Traffico rivoluzionato per 2 giorni
L’arrivo di una gru a Palazzo Rosso segna un'importante fase dei lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio, ex sede della biblioteca civica. Per due giorni, il traffico in via del Plebiscito subirà importanti modifiche, secondo il cronoprogramma finora rispettato. L’intervento mira a valorizzare e preservare uno dei patrimoni storici della città.
Cronoprogramma finora rispettato in via del Plebiscito dagli interventi per il recupero e la riqualificazione di palazzo Rosso, ex sede che della biblioteca civica. Un investimento complessivo di circa 2,8 milioni di euro, coperti con risorse del bando delle periferie e con fondi propri del Comune, mirato alla riapertura dello storico edificio dopo oltre dieci anni di chiusura. Il cantiere è aperto da giugno e nella prossima fase di intervento si procederà anche alla demolizione e alla successiva ricostruzione dei solai e della copertura. Lavori per i quali è necessaria l’installazione di una gru al servizio del cantiere. Lanazione.it
