Arriva nei negozi la mela Bernina nata da un progetto dell’università di Bologna

La mela Bernina, frutto di un progetto dell’Università di Bologna, arriva nei negozi dopo cinque anni di studi e sviluppo. Questa innovativa varietà rappresenta un importante risultato scientifico e agricolo, simbolo di ricerca e collaborazione tra istituzioni accademiche e settore commerciale. Un nuovo capitolo nel panorama delle produzioni frutticole italiane.

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva nei negozi la mela Bernina, nata da un progetto dell’università di Bologna Bologna, 17 dicembre 2025 – Ci hanno lavorato per cinque anni e oggi ne assaporano i frutti. E non solo in senso metaforico. Visto che oggi la mela ‘Bernina’ viene venduta in Valtellina. Si tratta di una varietà nata da una sperimentazione dell'Università di Bologna. Il frutto, spiegano dall'ateneo emiliano, risulta “ croccante, succoso, con buccia rosa-rosso brillante e sapore dolce-acidulo ed è il risultato di anni di ricerca sviluppati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater insieme alla Fondazione Fojanini di Sondrio, Ersaf Lombardia e i produttori del territorio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Formazione continua gratuita e certificata grazie al progetto Edvance dell’Università di Pisa Leggi anche: Formazione continua gratuita e certificata con il progetto Edvance dell’Università La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arriva Bernina, la mela nata da ricerca università di Bologna - rosso brillante, una polpa croccante e succosa e un sapore dolce- msn.com Il Natale arriva in negozio con Ciocco Natale Ti aspettiamo in Via Nicola Grassi 12 a Villa del Conte per due giornate speciali: il 13 dicembre offriremo cioccolata calda e pandoro, con un laboratorio creativo per bambini. Domenica 14 ci sarà anche Babbo - facebook.com facebook La magia del Natale con Xiaomi arriva nei migliori negozi di elettronica e telefonia e diventa ancora più speciale! Cerca le nostre tote bag esclusive firmate e realizzate da @lineadaria_ — un regalo unico, creativo e perfetto da portare sempre con te! Scop x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.