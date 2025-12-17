Arriva l' ok definitivo della Fis | Livigno è pronta per il Super-g di Coppa del mondo

Livigno si prepara ad accogliere il Super-G di Coppa del Mondo, con l’approvazione ufficiale della Fis. Un appuntamento che va oltre lo sport, trasformandosi in un’occasione di cultura e passione, capace di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chi la vive. Un evento che unisce emozione, tradizione e spettacolo, elevando la località a protagonista di un’esperienza unica e memorabile.

