Arriva l' ok definitivo della Fis | Livigno è pronta per il Super-g di Coppa del mondo
Livigno si prepara ad accogliere il Super-G di Coppa del Mondo, con l’approvazione ufficiale della Fis. Un appuntamento che va oltre lo sport, trasformandosi in un’occasione di cultura e passione, capace di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chi la vive. Un evento che unisce emozione, tradizione e spettacolo, elevando la località a protagonista di un’esperienza unica e memorabile.
Ci sono occasioni speciali, in cui una località non ospita semplicemente un evento: lo interpreta, lo eleva, lo trasforma in un’esperienza culturale e sportiva che lascia traccia. È ciò che accadrà il 26 e 27 dicembre, quando Livigno, insieme a Regione Lombardia e Federazione Italiana Sport. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
