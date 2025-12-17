Arriva il mercato le strategie del Parma

Il Parma si prepara alla riapertura del calciomercato invernale, sfruttando la pausa forzata per analizzare le proprie strategie e pianificare eventuali interventi. La pausa rappresenta un’occasione per valutare le priorità e ottimizzare le manovre di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive di stagione.

La pausa forzata permette al Parma di riflettere in maniera più concentrata sulle manovre da effettuare nella finestra invernale del calciomercato. La sessione 2026 inizierà il 2 gennaio, con chiusura prevista per il 2 febbraio. Un mese di rumors, voci, trattative per acquisti e cessioni. Su. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Merktoberfest: il gusto della Baviera arriva al Mercato Centrale Roma Leggi anche: Ancora un colpo di mercato per l'Ekipe Orizzonte: arriva Danijela Jackovich Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A BÓN MARCHÈ P.LE MAESTRI PR mercato piazzalemaestri ioparloparmigianoparma La porta del Parma parlerà spagnolo, almeno fino a gennaio: domani arriva Guaita - Il Parma ha individuato il suo nuovo portiere, almeno fino a gennaio: il cerchio del club ducale si è infine ristretto attorno alla figura del veterano Vicente Guaita, 38enne che in carriera ha difeso ... tuttomercatoweb.com Parma, per la porta arriva Guaita: lo spagnolo era svincolato - Il Parma corre ai ripari dopo l'infortunio subito da Suzuki che resterà fuori dai campi per almeno tre mesi. sport.sky.it Natale Diffuso a Verona arriva al Mercato Coperto di Campagna Amica Sabato 20 dicembre, il Mercato Coperto in Galleria Filippini si anima con una mattinata speciale all’insegna della musica, della convivialità e della solidarietà, nell’ambito del progetto “ - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Casalmaggiore saluta Kavalenka, al suo posto arriva Rastelli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.