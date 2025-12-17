Arriva il maltempo a Roma con rovesci e piogge il meteo prima di Natale | le proiezioni del meteorologo
Il periodo natalizio si apre con condizioni meteorologiche instabili a Roma e nel Lazio, caratterizzate da rovesci e piogge. Quanto durerà questo maltempo e quale sarà l’andamento nei prossimi giorni? Fanpage.it ha intervistato il meteorologo Flavio Galbiati per fare chiarezza sulle previsioni e capire se ci aspettano festività grigie e piovose.
Quanto dura la pioggia a Roma e nel Lazio? Dobbiamo aspettarci un Natale grigio e piovoso? Fanpage.it lo ha chiesto al meteorologo Flavio Galbiati. Fanpage.it
Leggi anche: Previsioni meteo Roma e Lazio 8 e 9 novembre: maltempo con piogge e temperature autunnali
Leggi anche: Meteo Campania, arriva il maltempo: temperature giù e piogge in arrivo
Maltempo a Roma, l'allerta passa ad arancione riaperte le scuole
Arriva il maltempo a Roma con rovesci e piogge, il meteo prima di Natale: le proiezioni del meteorologo - it lo ha chiesto al meteorologo Flavio Galbiati. fanpage.it
Meteo, arriva il maltempo: pioggia e neve al centro Nord, a Roma rovesci abbondanti. Le regioni più colpite e quanto durerà. Le previsioni in Italia - L'alta pressione che ha inglobato l'Italia sta per lasciare spazio a correnti umide di origine atlantica e tornera anche la neve, non solo ... corriereadriatico.it
#Maltempo #Piemonte, la #neve arriva anche a Cuneo: forte rovescio sulla città | VIDEO - facebook.com facebook
MeteoGiuliacci: "Ecco il maltempo". Quando arriva il peggioramento x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.