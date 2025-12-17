Arrestato un 53enne pakistano | costringeva la figlia a comportamenti adeguati all' islam

Un uomo pakistano di 53 anni è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato e costretto la propria figlia, appena ventenne, ad adottare comportamenti conformi all'Islam, usando frasi minacciose come

"Fai la fine di Saman Abbas". Con queste parole un 53enne pakistano minacciava la propria figlia, appena ventenne, se non avesse fatto ciò che lui voleva. La vicenda si svolge fatalmente negli stessi luoghi che hanno fatto da sfondo all'omicidio della 18enne, scomparsa il 1 maggio 2021 da Novellara e uccisa dal clan familiare perché voleva vivere la propria vita in libertà, senza le costrizioni della famiglia che per lei voleva un matrimonio combinato. Un destino molto simile a quello della giovane pakistana che, però, è stata salvata dagli assistenti sociali. La vicenda inizia da lontano, era il 2008 quando la giovane inizia a subire i maltrattamenti del padre, che si sono protratti fino al 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

