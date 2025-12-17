Armi artigianali e propaganda jihadista | scatta l' arresto di un 15enne italiano

Un giovane di 15 anni italiano è stato arrestato con accuse gravi legate a armi artigianali e propaganda jihadista. Le indagini hanno portato alla luce attività di istigazione, auto-addestramento e addestramento con finalità terroristiche, aggravate dall’utilizzo di strumenti digitali. Un caso che solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla prevenzione della radicalizzazione tra i più giovani.

© Iltempo.it - Armi artigianali e propaganda jihadista: scatta l'arresto di un 15enne italiano Istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo nonché auto-addestramento e addestramento con finalità di terrorismo, aggravati dall'uso del mezzo telematico. Sono i reati contestati dalla Polizia di Stato ad un 15enne cittadino italiano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura per i minorenni di Venezia. Dal monitoraggio degli ambienti dell'estrema destra suprematista online è emerso un profilo attivo su una piattaforma social che pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba ed antisemita nonché frasi apertamente apologetiche di atti di terrorismo e di esaltazione dei rispettivi esecutori materiali, tanto da affermare di aver già in parte costruito un'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Europa nel mirino: maxi-operazione contro la propaganda jihadista e rete di armi per Hamas Leggi anche: Ripetute violazioni nella comunità: scatta l'arresto per il 17enne già fermato per rapina e porto d'armi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Apologia del terrorismo online e armi artigianali in casa: arrestato un ragazzo di 15 anni. Le armi, la propaganda jihadista, l'attacco. Spunta un video dei killer di Sydney - Il materiale, non reso pubblico, è al vaglio degli investigatori nell’ambito dell’indagine antiterrorismo. msn.com

Apologia del terrorismo online e armi artigianali in casa: arrestato un ragazzo di 15 anni - Il giovane incitava a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e si vantava di aver già in parte assemblato un’ar ... msn.com

Propaganda jihad , arrestato aveva cercato come fare armi - 'Aveva scaricato e conservato materiale di propaganda jihadista e su fonti aperte ricercato manuali ed istruzioni per fabbricare armi artigianali il quarantaseienne di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il minorenne diffondeva contenuti antisemiti e xenofobi sul web. Durante la perquisizione sequestrati componenti per armi artigianali e istruzioni per il confezionamento di munizioni - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.